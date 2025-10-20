Pontassieve incidente all' alba sulla Ss67 Coinvolto un mezzo agricolo | quattro feriti

Firenze, 20 ottobre 2025 - È di quattro persone ferite il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 6,30 di questa mattina lungo la variante della strada statale 67 Tosco Romagnola a Pontassieve. A scontrarsi sono stati un’automobile e un mezzo agricolo, che dopo l’urto si è ribaltato sulla carreggiata perdendo parte del carico. I feriti, una donna e tre uomini di età compresa tra 58 e 86 anni, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale in codice giallo. La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire la messa in sicurezza dell’area e le operazioni di ripulitura del manto stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

