Pontassieve | auto contro mezzo agricolo che si ribalta 4 feriti sulla Tosco Romagnola

Incidente stradale all'alba di oggi, 20 ottobre 2025, a Pontassieve. Quattro le persone ferite, una donna e tre uomini, sulla variante della strada statale 67 Tosco Romagnola

