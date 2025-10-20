Pomigliano d’Arco inaugurato impianto compostaggio e posa della prima pietra dell’Ospedale di Comunità

Leone: “Giornata importante, momenti di orgoglio per città”. De Luca: “Pomigliano non è un Comune qualsiasi”. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha presenziato oggi alla posa della prima pietra dell’Ospedale di Comunità in via Cosimo Miccoli e l’inaugurazione del nuovo impianto di compostaggio comunale in via Passatiello a Pomigliano d’Arco (Napoli). Insieme . 🔗 Leggi su 2anews.it

