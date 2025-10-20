Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 20 Ottobre in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 20 Ottobre. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Contenuti che potrebbero interessarti
Pomeriggio al Cinema – Film da vedere e riscoprire, presso Cinema del Borgo Martedì 21/10 ore 16.00 e Mercoledì 22/10 ore 21.00 IL MAESTRO E MARGHERITA di Michael Lockshin con August Diehl, Evgeniy Tsyganov, Russia, 2024, 157’ Tratto dal roman - facebook.com Vai su Facebook