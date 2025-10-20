Polonia | prima nave portacontainer su rotta artica Cina-Europa arriva a Danzica
Dopo un viaggio di 26 giorni, la prima nave portacontainer che opera sulla rotta espressa artica per container Cina-Europa, la Istanbul Bridge, e’ arrivata domenica al porto di Danzica, nel nord della Polonia. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663656866365682025-10-20polonia-prima-nave-portacontainer-su-rotta-artica-cina-europa-arriva-a-danzica Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
