Polo di prossimità di Arghillà ultimati i lavori di riqualificazione della struttura
Sopralluogo del sindaco Giuseppe Falcomatà, del vicesindaco Paolo Brunetti e dell’assessore alle politiche sociali Lucia Nucera, al Polo di prossimità di Arghillà dove sono stati ultimati i lavori di riqualificazione della struttura che ospiterà associazioni, realtà sociali e impegnate sul. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
