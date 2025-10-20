Polemiche Milan-Fiorentina le parole di Rocchi tornano virali | le scelte si contraddicono?

Rompipallone.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Fiorentina è stata una gara che ha regalato un flusso enorme di polemiche. Il rigore assegnato dopo On Field Review per la manata di Parisi su Gimenez ha causato le furenti proteste della Fiorentina, con Pradé e Pioli che si sono schierati in modo decisamente contrari a questa decisione. Sicuramente, i dubbi sono tanti e il web ha tirato in ballo delle parole del designatore arbitrale Rocchi che sembrano contraddire la scelta effettuata in occasione di questo penalty. La differenza rispetto al fallo non fischiato in Juve-Inter. Nel corso di Open Var su Dazn, Rocchi analizzò anche un episodio che sembra abbastanza simile: si tratta della manata di Khephren Thuram su Bonny in occasione del gol del 4-3 di Adzic in Juventus-Inter. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

polemiche milan fiorentina le parole di rocchi tornano virali le scelte si contraddicono

© Rompipallone.it - Polemiche Milan-Fiorentina, le parole di Rocchi tornano virali: le scelte si contraddicono?

News recenti che potrebbero piacerti

polemiche milan fiorentina paroleMilan-Fiorentina 2-1, Pradé non ci sta: "Rigore scandaloso". Pioli: "Così invitiamo i giocatori a simulare" - " La Fiorentina non ci sta e protesta contro il rigore concesso al Milan nel posticipo della settima giorna ... Come scrive msn.com

polemiche milan fiorentina paroleMilan-Fiorentina, polemica post partita. Pradé: «Rigore quasi grottesco». Ecco cosa è successo - Non sono mancate le polemiche al termine del posticipo di San Siro tra Milan e Fiorentina che ha visto trionfare i rossoneri di Allegri grazie al ... Lo riporta msn.com

Pradè e Pioli perdono le staffe: attacchi furiosi all’arbitro dopo Milan-Fiorentina - Le parole di Daniele Pradè non lasciano spazio a troppe interpretazioni, la rabbia del dirigente a seguito delle decisioni arbitrali è evidente: ... Secondo spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Polemiche Milan Fiorentina Parole