Polemiche Milan-Fiorentina le parole di Rocchi tornano virali | le scelte si contraddicono?

Milan-Fiorentina è stata una gara che ha regalato un flusso enorme di polemiche. Il rigore assegnato dopo On Field Review per la manata di Parisi su Gimenez ha causato le furenti proteste della Fiorentina, con Pradé e Pioli che si sono schierati in modo decisamente contrari a questa decisione. Sicuramente, i dubbi sono tanti e il web ha tirato in ballo delle parole del designatore arbitrale Rocchi che sembrano contraddire la scelta effettuata in occasione di questo penalty. La differenza rispetto al fallo non fischiato in Juve-Inter. Nel corso di Open Var su Dazn, Rocchi analizzò anche un episodio che sembra abbastanza simile: si tratta della manata di Khephren Thuram su Bonny in occasione del gol del 4-3 di Adzic in Juventus-Inter. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Polemiche Milan-Fiorentina, le parole di Rocchi tornano virali: le scelte si contraddicono?

