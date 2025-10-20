Pokémon trading day a Le Corti Venete

Il 25 e 26 ottobre, dalle 15.00 alle 19.00, vieni al Centro Commerciale Le Corti Venete per due pomeriggi dedicati al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon! Potrai giocare, sfidare altri appassionati e scambiare le tue carte, in un’atmosfera divertente e tutta a tema Pokémon.Non serve. 🔗 Leggi su Veronasera.it

