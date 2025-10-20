Poggibonsi sconfitta e polemiche Confronto tifosi-dirigenza a fine gara
POGGIBONSI 0 S. DONATO TAVARN. 1 POGGIBONSI (5-3-2): Bertini; El Dib (61’ Ponticelli), Borri F., Borri L. (75’ Skerma), Borghi, Shenaj; Gonzi, Paulinho, Ndiaye (61’ Ciacci); Kean (53’ Giustarini), Boriosi. A disposizione: Baracco, Corzani, Boduri, Sinatra, Nobile. Allenatore: Gamma. SAN DONATO TAVARNELLE (3-5-2): Tampucci; Sardilli (71’ Leonardi), Alfani, Cecchi; Morelli (61’ Cellai), Falconi, Gistri, Nardella (68’ Rotondo), Torrini; Ciravegna (86’ Morina), Doratiotto (75’ Senesi). A disposizione: Gambassi, Calonaci, Puppato, Palazzesi. Allenatore: Bonuccelli. Arbitro: Dallagà di Rovigo. Rete: 33’ Gistri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La sconfitta di Foligno è stata fatale: mister Federico Barontini esonerato dal Poggibonsi. La società tenta la scossa dopo l'ultimo posto in classifica. - facebook.com Vai su Facebook