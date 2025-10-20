Pogacar al Giro d' Italia 2026? Arriva l' apertura della UAE Team Emirates-XRG
Roma, 20 ottobre 2025 - La stagione è finita ufficialmente ieri, ma già si guarda al futuro. Si parte dalle squadre che hanno fatto richiesta all' Uci di una licenza, 20 di categoria World Tour (al netto però di 18 posti disponibili) e 14 di categoria Professional: a tal riguardo, c'è un piccolo giallo legato alla mancanza del Team Jayco alUla, ma c'è tempo fino al 10 dicembre per regolarizzare la propria posizione. Si arriva poi ai programmi dei singoli corridori e in particolare di quelli più attesi come Tadej Pogacar. Le dichiarazioni di Matxin su Pogacar. Mentre lo sloveno si sta godendo le meritate vacanze, a prendere parola ai microfoni di Eurosport Spagna è Joxean Fernandez Matxin, il direttore della UAE Team Emirates-XRG, pungolato sulle corse che mancano al carniere del fuoriclasse della sua squadra e che quindi potrebbero diventare un obiettivo per l'anno prossimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
