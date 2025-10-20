Poco ascoltato sul mercato e senza il suo Kolo Muani | Tudor e quelle dimissioni mancate in estate

Il tecnico aveva chiesto in estate i riscatti di Conceiçao e dell'ex Psg, più un centrocampista top. Invece sono arrivati Zhegrova, David, Joao Mario e Openda, ma nessuno gode del gradimento del croato, che non è mai entrato in sintonia con Comolli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Poco ascoltato sul mercato e senza il "suo" Kolo Muani: Tudor e quelle dimissioni mancate in estate

