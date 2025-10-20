Pluripregiudicato condannato a 5 anni di carcere | arrestato in paese

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno arrestato un 56enne italiano, residente ad Alessandria e con numerosi precedenti penali, condannato a cinque anni di reclusione per reati economico-finanziari. L’uomo, latitante da tempo, è stato rintracciato nei giorni scorsi a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

