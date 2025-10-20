Plasmaderivati esperti a confronto per garantirne la disponibilità in Italia - Diretta domani dalle 10

(Adnkronos) - Farmaci insostituibili e non riproducibili artificialmente, i plasmaderivati rappresentano in molti casi l'unica opzione terapeutica per patologie rare e gravi come emofilia e immunodeficienze congenite. In Italia l'autosufficienza del plasma copre il 70% del fabbisogno nazionale grazie ai donatori di sangue: l'anno scorso c'è stata la raccolta record di oltre 900mila chili. Il restante 30% però dipende dalle importazioni, ma il contesto internazionale è sempre più complesso. Come garantire la disponibilità di questi farmaci e il diritto alla cura? Se ne parlerà domani, 21 ottobre, alle 10, nel Digital Talk Adnkronos 'Disponibilità di plasma in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

