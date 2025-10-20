Pizzoccheri sciatt polenta e vini | a Lariofiere Erba il Festival della Valtellina 2025
Profumi di montagna e ingredienti di prima qualità animeranno il Festival della Valtellina, in programma dal 24 al 26 ottobre 2025 a Lariofiere di Erba (Como). L’evento, che si svolge all’interno del 44° Trofeo Villa d’Este organizzato da Aci Como, offrirà tre giornate interamente dedicate alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Quante calorie ha un pranzo con sciatt e pizzoccheri? http://tinyurl.com/55w46kfv - X Vai su X
CASTELLAZZO DI BOLLATE • FRONTE VIALE LEONI | - . Pizzoccheri, sciatt e molte altre specialità enogastronomiche dalla Valtellina scalder - facebook.com Vai su Facebook
Pizzoccheri, sciatt, polenta e vini: a Lariofiere Erba il Festival della Valtellina 2025 - Profumi di montagna e ingredienti di prima qualità animeranno il Festival della Valtellina, in programma dal 24 al 26 ottobre 2025 a Lariofiere di Erba (Como). Da quicomo.it
Pizzoccheri, sciatt, vini eroici: Bormio da assaggiare in 11 ristoranti - Che siate alla ricerca di un’escursione in montagna, una ciaspolata in notturna, una degustazione di vini del territorio o una piccola gita fuori porta, Bormio è uno dei maggiori punti di riferimento ... Si legge su repubblica.it
Bollito misto, trippa, sciatt e pizzoccheri: le sagre di novembre in Bergamasca - I protagonisti sono i piatti tradizionali di stagione come il bollito misto o ricette a base di carne di maiale, la trippa, ... Lo riporta bergamonews.it