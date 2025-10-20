PizzAut vola a Parigi | per chi prepareranno la pizza più buona della galassia conosciuta
Non sarà solo un’importante trasferta di lavoro, sarà anche (e soprattutto) un’esperienza di riscatto personale e sociale per mostrare al mondo intero che una persona autistica è in grado di lavorare e di essere autonoma.Questa mattina è già partito il team di PizzAut che domani, martedì 21. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
