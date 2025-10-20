Firenze, 20 ottobre 2025 - C’è una cosa che i l mondo della pizza toscana ha dimostrato ancora una volta: quando c’è da fare squadra, i campanilismi restano fuori dal forno. Dopo il successo della Italian Chef Charity Night 2025 – la serata di beneficenza andata in scena il 9 settembre sul rooftop del The Social Hub Belfiore, che ha visto in azione 16 chef insieme a pizzaioli, pasticceri e gelatieri – quattro maestri pizzaioli hanno deciso di proseguire l’impegno solidale. L’iniziativa, infatti, non si è fermata ai 12mila euro raccolti quella sera, ma è diventata il punto di partenza di un progetto che ha continuato a parlare di solidarietà, territorio e comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pizza e solidarietà: raccolti 2.500 euro per il Nucleo Operativo Protezione Civile