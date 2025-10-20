Pixel Buds 2a | il miglior affare dell’ecosistema Pixel

(Adnkronos) – Nel panorama odierno degli auricolari wireless, la scelta non è mai stata così vasta né così confusa. Tra Apple, Sony, Bose, Samsung e una pletora di marchi emergenti, ogni fascia di prezzo offre prodotti solidi e convincenti. Ma proprio mentre l’offerta si moltiplica, cresce anche la distanza tra i modelli base e quelli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com