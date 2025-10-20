Più lavoro meno sbarchi Conti in ordine stabilità femminicidi in calo | tre anni di record del governo Meloni

Conti in ordine, stabilità, meno sbarchi e più lavoro. Fiducia dei mercati, conti in ordine, promozione della agenzia di rating. “Incoronazione” delle testate internazionali per le politiche economiche. Femminicidi in calo. Molti tentativi di imitazione del “modello Albania” da parte di altri stati europei e non (Gb): l’ok dell’Unione europea alla linea italiana e al cambio di passo sul contrasto all’immigrazione illegale e ai trafficanti di esseri umani. Piano Mattei. Lavoro costante e sotto traccia nella direzione del piano di pace per Gaza. Uno sguardo d’insieme alle quattro manovre del governo Meloni (questa quarta è un fase di limatura, dopodiché verrà licenziata entro l’anno) ci consegna una costante: l’attenzione a tutti i ceti sociali; da quelli più in sofferenza con il taglio del cuneo fiscale per i redditi più deboli operato lo scorso anno; è l’attenzione promessa e mantenuta- per il ceto medio, come nella bozza della legge finanziaria approvata in Cdm. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

