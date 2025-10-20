Pittore scenografo e intellettuale visionario | è morto il grottese Athos Collura

Athos Collura, pittore, scenografo e intellettuale visionario, è morto nella sua casa di Milano all'età d 85 anni. Da tempo lottava con una malattia che non gli aveva però mai impedito di continuare a creare e a sognare. Collura era molto più di un artista: era un uomo che ha attraversato oltre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

