Pittore scenografo e intellettuale visionario | è morto il grottese Athos Collura

Agrigentonotizie.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Athos Collura, pittore, scenografo e intellettuale visionario, è morto nella sua casa di Milano all'età d 85 anni. Da tempo lottava con una malattia che non gli aveva però mai impedito di continuare a creare e a sognare. Collura era molto più di un artista: era un uomo che ha attraversato oltre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

pittore scenografo intellettuale visionarioMorto Athos Collura, il “guitto psichedelico” - Collura, nato a Grotte nel 1940, era molto più di un artista: era un uomo che ha attraversato oltre mezzo secolo di arte italiana con coerenza e coraggio ... grandangoloagrigento.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pittore Scenografo Intellettuale Visionario