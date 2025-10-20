Pistoia si è dimesso il vescovo Fausto Tardelli

Pistoia, 20 ottobre 2025 – Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia del Vescovo Fausto Tardelli alle Diocesi di Pistoia e di Pescia. La comunicazione è stata fatta questa mattina dallo stesso Vescovo. Tra i motivi della decisione ci sarebbero anche questioni legate a Vicofaro. Il Papa ha accettato le dimissioni, ma Tardelli resterà in carica fino a nuova nomina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia, si è dimesso il vescovo Fausto Tardelli

