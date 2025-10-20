Pistoia a un passo dalla pensione e 3 figli | chi è l' autista morto
Un agguato pianificato, nei minimi particolari. Sono agghiaccianti i dettagli relativi alla sassaiola scatenata dai tifosi del Basket Rieti contro il pullman dei "rivali" di Pistoia, un blitz sulla Rieti-Terni che domenica sera è costata alla vita al secondo autista del mezzo. Il fascicolo aperto in Procura ora è quello per " omicidio volontario ". La vittima era seduta sul pullman nel primo sedile davanti, accanto al collega che guidava. Si chiamava Raffaele Marianella, 65 anni: era originario di Roma ma residente a Firenze, aveva tre figli ed era vicino alla pensione. Un mattone scagliato dai tifosi, dopo aver sfondato il parabrezza, lo ha colpito alla gola recidendogli la carotide. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
