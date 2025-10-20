Piscina comunale svolta green L’investimento è di 650mila euro
"È un investimento sul futuro. Grazie a questo intervento da 650mila euro complessivi, oggi la piscina comunale dispone di impianti più moderni, efficienti e rispettosi dell’ambiente. Un risultato che porta benefici non solo economici, ma anche ambientali e di qualità del servizio per gli utenti, rafforzando l’impegno della città di Seregno sulla sostenibilità." Il sindaco Alberto Rossi è particolarmente soddisfatto dei lavori di riqualificazione della piscina comunale, all’interno del centro sportivo Cavalier Umberto Trabattoni, nell’area della Porada. Un risultato reso possibile anche dall’importante contributo concesso dalla Regione Lombardia, che ha deciso di farsi carico di 350mila euro su un totale di 650mila, attraverso il bando per l’ efficientamento energetico degli impianti sportivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
