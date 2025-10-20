Piscina comunale Grandi FdI Chiusura vasche anticipata e assenza del bar Manca il controllo del Comune

Chiede risposte precise sulla situazione della piscina comunale il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Nicola Grandi. Si riferisce in particolare "al mancato rispetto degli orari estivi e invernali, delle prescrizioni contrattuali alla mancanza del servizio bar, e alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

