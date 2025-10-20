Piscina comunale Grandi FdI Chiusura vasche anticipata e assenza del bar Manca il controllo del Comune

Ravennatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiede risposte precise sulla situazione della piscina comunale il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Nicola Grandi. Si riferisce in particolare "al mancato rispetto degli orari estivi e invernali, delle prescrizioni contrattuali alla mancanza del servizio bar, e alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Grandi (FdI): Per la piscina comunale tra disservizi, risposte tardive, e un’Amministrazione che minimizza e non vigila servirebbe un bagno… ma di umiltà - “A seguito dell’interrogazione presentata lo scorso mese di luglio in merito alla gestione della piscina comunale – con particolare riferimento al mancato rispetto degli orari estivi e invernali, dell ... Da ravennawebtv.it

I problemi della piscina comunale: "Nessuna interruzione dell’attività. Tuteleremo i 17 lavoratori" - Le difficoltà gestionali della piscina comunale sono state tirate in ballo dal sindaco Uil e dalla coppia Nicola Grandi- Lo riporta ilrestodelcarlino.it

piscina comunale grandi fdiPozzallo, ristrutturazione piscina. FdI incontra il Sindaco e il Presidente del Libero Consorzio - Si è svolto oggi un importante incontro alla presenza del direttivo di Fratelli d'Italia Pozzallo, della presidente della ... Secondo radiortm.it

Cerca Video su questo argomento: Piscina Comunale Grandi Fdi