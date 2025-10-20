Pisa ecco la terza divisa | bianca e con il logo storico

Lanazione.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PISA, 20 OTTOBRE – A sorpresa, il Pisa ha reso pubblico il terzo kit della stagione 202526. Un post sui propri profili social che ha mostrato al pubblico una nuova divisa, tutta bianca con inserti dorati, che andrà ad affiancare quella classica nerazzurra e la seconda, gialla con la banda centrale. “Una maglia e un completo speciale”. Questa la definizione data dal club stesso. Una divisa che riporta alla luce il marchio storico dell’epoca gloriosa del Pisa Sporting Club, in voga soprattutto negli anni Ottanta, che si allaccia al futuro ma allo stesso tempo proietta il club verso una nuova dimensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pisa ecco la terza divisa bianca e con il logo storico

© Lanazione.it - Pisa, ecco la terza divisa: bianca e con il logo storico

News recenti che potrebbero piacerti

pisa terza divisa biancaPisa, ecco la terza divisa: bianca e con il logo storico - A sorpresa il club nerazzurro ha reso noto il third kit della stagione. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Terza Divisa Bianca