Pirozzi | Vittoria meritata Grassi | Pesati gli infortuni

La Lucchese fa. tredici, grazie al rotondo successo sul Castelnuovo firmato da Bartolotta e Riad, entrambi a quota due e mantiene la propria imbattibilità e conquista la vetta della classifica. Per i gialloblu dell’"ex" Gigi Grassi una battuta di arresto, ma con diverse attenuanti. Ma partiamo da Pirozzi. "Il nostro approccio – afferma il trainer rossonero – non è stato dei migliori, tant’ è vero che, nei primi venti minuti, abbiamo corso un paio di pericoli; poi abbiamo aggiustato le cose e la squadra è cresciuta. Nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiuderla prima. Comunque mi pare che la nostra vittoria sia stata più che legittima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

