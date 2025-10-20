Pirozzi | Vittoria meritata Grassi | Pesati gli infortuni
La Lucchese fa. tredici, grazie al rotondo successo sul Castelnuovo firmato da Bartolotta e Riad, entrambi a quota due e mantiene la propria imbattibilità e conquista la vetta della classifica. Per i gialloblu dell’"ex" Gigi Grassi una battuta di arresto, ma con diverse attenuanti. Ma partiamo da Pirozzi. "Il nostro approccio – afferma il trainer rossonero – non è stato dei migliori, tant’ è vero che, nei primi venti minuti, abbiamo corso un paio di pericoli; poi abbiamo aggiustato le cose e la squadra è cresciuta. Nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiuderla prima. Comunque mi pare che la nostra vittoria sia stata più che legittima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Nella conferenza stampa post partita il mister rossoneri ha sottolineato il buon pareggio conquisto allo Stadio dei Pini di Viareggio Mister Pirozzi appare soddisfatto della reazione avuta dai suoi ragazzi che, nonostante la vittoria manchi da 3 partite, sono riusci - facebook.com Vai su Facebook
Pirozzi: "Vittoria meritata". Grassi: "Pesati gli infortuni" - "Mauro – ha poi aggiunto Pirozzi – ha rimediato una botta a una caviglia, mentre Piazze, invece, era stanco, niente di grave, veniva da tre gare di fila. Si legge su msn.com