Piovani dopo il Parma | Un pareggio che ci sta ci è mancata una cosa
Inter News 24 Le parole di Gianpiero Piovani, allenatore dell’Inter Women, dopo il buon inizio di stagione della formazione nerazzurra. I dettagli. Gianpiero Piovani ha parlato a Inter TV dopo lo 0-0 dell’ Inter Women contro il Parma. IL COMMENTO – È stata una partita un po’ strana. L’abbiamo interpretata bene all’inizio, poi il Parma – che sapevamo essere una squadra molto organizzata – ci ha messo in difficoltà. Le ragazze, però, non hanno nulla da rimproverarsi: hanno provato a fare la partita fino alla fine. Siamo state forse meno brillanti e meno cattive del solito negli ultimi metri, sbagliando spesso nella scelta finale, ma per il resto abbiamo fatto bene. 🔗 Leggi su Internews24.com
