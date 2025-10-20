Pioli sbotta dopo Milan Fiorentina | Rigore? Così invitiamo i giocatori a simulare! Era un chiaro ed evidente errore?

Inter News 24 L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha voluto dire la sua dopo il match perso contro il Milan per il controverso rigore nel finale. Non usa mezzi termini Stefano Pioli nel commentare la sconfitta della sua Fiorentina contro il Milan. Il tecnico viola, intervenuto a DAZN, ha espresso tutto il suo disappunto per il calcio di rigore concesso ai rossoneri, definendo la decisione figlia di un contatto leggerissimo e criticando l’intervento del VAR, a suo dire ingiustificato non trattandosi di un “chiaro ed evidente errore”. Secondo Pioli, episodi come questo incentivano i giocatori a simulare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pioli sbotta dopo Milan Fiorentina: «Rigore? Così invitiamo i giocatori a simulare! Era un chiaro ed evidente errore?»

Argomenti simili trattati di recente

SCANDALO VAR A SAN SIRO: PRADÈ SBOTTA, “È SCANDALOSO” ? La sconfitta della Fiorentina col Milan si tinge di polemica: il direttore sportivo Daniele Pradè non ha usato mezze misure dopo il calcio di rigore assegnato ai rossoneri a tempo quasi s - facebook.com Vai su Facebook

Pasotto: "No, il dio del calcio evocato l’altro ieri da Pioli non ha avuto un occhio di riguardo. Il Milan incerottato si è portato via tutto" - it commentando la vittoria del Milan contro la Fiorentina: "No, il dio del calcio evocato l’altro ieri da Pioli ... Scrive milannews.it

Pioli furioso dopo Milan-Fiorentina: “Quel rigore premia la simulazione. Non meritavamo di perdere” - Alla sua 500ª panchina in Serie A e alla vigilia del suo 60° compleanno, ... Lo riporta stadiosport.it

L'ultima volta con Pioli, oggi di nuovo con(tro) Pioli. Il Milan torna primo e sogna - Oggi, dopo aver battuto proprio Stefano Pioli e la sua Fiorentina, il Milan torna primo. Si legge su tuttomercatoweb.com