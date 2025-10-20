Pioli sbotta dopo Milan Fiorentina | Rigore? Così invitiamo i giocatori a simulare! Era un chiaro ed evidente errore?

Internews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha voluto dire la sua dopo il match perso contro il Milan per il controverso rigore nel finale. Non usa mezzi termini Stefano Pioli nel commentare la sconfitta della sua Fiorentina contro il Milan. Il tecnico viola, intervenuto a DAZN, ha espresso tutto il suo disappunto per il calcio di rigore concesso ai rossoneri, definendo la decisione figlia di un contatto leggerissimo e criticando l’intervento del VAR, a suo dire ingiustificato non trattandosi di un “chiaro ed evidente errore”. Secondo Pioli, episodi come questo incentivano i giocatori a simulare. 🔗 Leggi su Internews24.com

pioli sbotta dopo milan fiorentina rigore cos236 invitiamo i giocatori a simulare era un chiaro ed evidente errore

© Internews24.com - Pioli sbotta dopo Milan Fiorentina: «Rigore? Così invitiamo i giocatori a simulare! Era un chiaro ed evidente errore?»

Argomenti simili trattati di recente

pioli sbotta dopo milanPasotto: "No, il dio del calcio evocato l’altro ieri da Pioli non ha avuto un occhio di riguardo. Il Milan incerottato si è portato via tutto" - it commentando la vittoria del Milan contro la Fiorentina: "No, il dio del calcio evocato l’altro ieri da Pioli ... Scrive milannews.it

pioli sbotta dopo milanPioli furioso dopo Milan-Fiorentina: “Quel rigore premia la simulazione. Non meritavamo di perdere” - Alla sua 500ª panchina in Serie A e alla vigilia del suo 60° compleanno, ... Lo riporta stadiosport.it

pioli sbotta dopo milanL'ultima volta con Pioli, oggi di nuovo con(tro) Pioli. Il Milan torna primo e sogna - Oggi, dopo aver battuto proprio Stefano Pioli e la sua Fiorentina, il Milan torna primo. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pioli Sbotta Dopo Milan