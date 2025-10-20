Pioli | Rigore che incentiva i simulatori Mi dispiace tanto per questi risultati

Firenze, 19 ottobre 2025 - Fiorentina ancora sconfitta, stavolta dal Milan a San Siro. Viola in vantaggio con Gosens, ribaltati poi da una doppietta di Leao. Grandi polemiche sul secondo gol rossonero, arrivato grazie a un rigore concesso dal Var che ha lasciato sconcertati tutti nel clan gigliato. Adesso testa alla Conference, con la trasferta di Vienna in casa del Rapid in programma per giovedì. Stefano Pioli ha commentato così nel dopo partita. "Sono così dispiaciuto per i risultati che non riusciamo ad ottenere perché la Fiorentina ha investito tanto su di me ma non riusciamo ad ottenere risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

