Pioli | Rigore che incentiva i simulatori Mi dispiace tanto per questi risultati
Firenze, 19 ottobre 2025 - Fiorentina ancora sconfitta, stavolta dal Milan a San Siro. Viola in vantaggio con Gosens, ribaltati poi da una doppietta di Leao. Grandi polemiche sul secondo gol rossonero, arrivato grazie a un rigore concesso dal Var che ha lasciato sconcertati tutti nel clan gigliato. Adesso testa alla Conference, con la trasferta di Vienna in casa del Rapid in programma per giovedì. Stefano Pioli ha commentato così nel dopo partita. "Sono così dispiaciuto per i risultati che non riusciamo ad ottenere perché la Fiorentina ha investito tanto su di me ma non riusciamo ad ottenere risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il ds della Fiorentina difende il mister Stefano Pioli ("È l'uomo giusto") e si sfoga per il rigore dato al Milan dopo l'intervento su Santiago Giménez: siete d'accordo con Daniele Pradè? - facebook.com Vai su Facebook
"Massima fiducia in #Pioli, il colpevole sono solo io. Se c'è uno che va cacciato adesso, quello sono io". Così Daniele #Pradè, ds della #Fiorentina a @DAZN_IT alla luce della disastrosa situazione di classifica e dopo aver criticato il rigore fischiato contro. #Mil - X Vai su X
Pioli: “Rigore che incentiva i simulatori. Mi dispiace tanto per questi risultati” - L'analisi del tecnico della Fiorentina, molto arrabbiato per il rigore concesso al Milan e che ha sancito la quarta sconfitta in sette partite per la sua squadra ... Da sport.quotidiano.net
Pioli: "The penalty incentivizes simulators. I'm so sorry for these results." - The analysis of the Fiorentina coach, very angry about the penalty awarded to Milan and which marked the fourth defeat in seven matches for his team ... Lo riporta sport.quotidiano.net