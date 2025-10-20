Pioli Fiorentina il tecnico è sempre più a rischio | ultimatum del club?

Pioli Fiorentina: settimane decisive tra Conference League e il ritorno al Franchi col Bologna. Le ultime sul futuro del tecnico parmense Settimana intensa per Pioli e la Fiorentina, reduce dalla trasferta di San Siro e attesa ora da un doppio impegno che potrebbe pesare molto sul futuro immediato della squadra. Due settimane toste, una dietro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pioli Fiorentina, il tecnico è sempre più a rischio: ultimatum del club?

Altre letture consigliate

Il ds della Fiorentina difende il mister Stefano Pioli ("È l'uomo giusto") e si sfoga per il rigore dato al Milan dopo l'intervento su Santiago Giménez: siete d'accordo con Daniele Pradè? - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Fiorentina, Pioli: "Rigore? Così si invitano i giocatori a simulare" #SkySport #Fiorentina #MilanFiorentina #Pioli #SerieA - X Vai su X

Milan-Fiorentina, Pioli attacca Marinelli e litiga con Toni in tv: "Ma le partite le vedete? Ti ho sentito" - Fiorentina, Pioli ultimo in classifica attacca Marinelli e il Var per il rigore del 2- Lo riporta sport.virgilio.it

Fiorentina, furia Pioli: “E’ un chiaro ed evidente errore? Così invitiamo tutti a simulare!” - Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Milan: "Sono così dispiaciuto per i risultati che non riusciamo ad ottenere ... Riporta tuttonapoli.net

Milan-Fiorentina: le formazioni ufficiali. Leao e Kean, le scelte di Allegri e Pioli - Le formazioni ufficiali del match di San Siro: Allegri e Pioli hanno deciso su Leao e Kean. Lo riporta sport.virgilio.it