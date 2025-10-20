Pioggia marrone sui manifestanti | l’assurdo contrattacco di Top Gun Trump ai No Kings

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo social network Truth un video controverso realizzato con l’intelligenza artificiale, in risposta alle recenti proteste “No Kings” che hanno attraversato diverse città americane. Il filmato, che ha immediatamente scatenato reazioni contrastanti, mostra il tycoon in una rappresentazione provocatoria e surreale. Nel video generato con l’AI, Trump appare al comando di un caccia militare su cui campeggia la scritta “King Trump”. Il presidente, accompagnato dalla colonna sonora di Top Gun, è raffigurato mentre indossa una corona, un riferimento diretto al nome delle manifestazioni di protesta contro di lui. 🔗 Leggi su Cultweb.it

