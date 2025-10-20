Pioggia di richieste per gli orti | Il regolamento sarà condiviso

Orti urbani, le domande d'assegnazione piovono, serve un nuovo regolamento. Per gli ortisti un percorso partecipato in vista della stesura, e come consulenti arrivano gli esperti di 'legal design'. Ovvero della disciplina che punta a rendere i documenti pubblici quanto più possibile condivisi, chiari, comprensibili. "Gli orti – così una nota – sono per tanti cittadini uno spazio di relazione e collaborazione: è quindi fondamentale disporre di un regolamento chiaro, accessibile e condiviso. Uno strumento capace di orientare la convivenza e facilitare la risoluzione di eventuali criticità o problemi".

