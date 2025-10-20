Pio Esposito spera in una chance dal 1? in Union SG Inter | la tentazione di Chivu e le alternative in attacco

Inter News 24 per il match di Champions League. Il gioco delle coppie in attacco continua. Per la trasferta di Champions League a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise, in programma domani sera, il tecnico dell’ Inter Cristian Chivu è pronto a mescolare nuovamente le carte nel suo reparto offensivo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, da quando la squadra ha iniziato la sua striscia vincente, l’allenatore romeno non ha mai confermato la stessa coppia d’attacco per più di due partite consecutive, segno di una rotazione continua e ragionata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito spera in una chance dal 1? in Union SG Inter: la tentazione di Chivu e le alternative in attacco

Scopri altri approfondimenti

La Masseria Antonio Esposito Ferraioli di Afragola è finalista del Premio Luisa Minazzi 2025! Da luogo abbandonato a bene comune, oggi è un luogo di vita, lavoro e speranza: 4.500 alberi da frutta 60 arnie e oltre 500 kg di miele l’anno 308 orti urbani - facebook.com Vai su Facebook

Virdis: "Pio #Esposito bellissima sorpresa. Siamo in difficoltà coi talenti, ma ho una speranza" - X Vai su X

Inter, offerta irrinunciabile: Pio Esposito via per 47 milioni - La vittoria dell’Inter contro il Cagliari ha dato sicuramente importanti certezze alla squadra di Cristian Chivu ed ha regalato agli appassionati la prima rete in serie A dell’attaccante campano ... Da diregiovani.it

Pio Esposito, i 6 no dell'Inter e il piano per blindarlo / Camarda show (con l'Italia Under 21) e il Milan... - Insomma, per l'Inter Pio Esposito non si tocca, ha un contratto fino al 2030 da un milione di euro ma il piano di Marotta e Ausilio è di blindarlo ulteriormente. Lo riporta affaritaliani.it

Lautaro apre, Pio Esposito si sblocca: a Cagliari l'Inter ricomincia a correre - I tifosi rossoblù affacciati alle finestre dei palazzi che danno sull’Unipol Domus hanno abbassato le tapparelle dopo dieci minuti. Lo riporta gazzetta.it