Pio Esposito Inter il talento è pronto per la Champions | è il favorito per affiancare Lautaro
Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Francesco Pio Esposito è pronto a fare il suo ingresso in campo da titolare nell’importante sfida di Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante italiano classe 2004 è il favorito per sostituire l’infortunato Marcus Thuram nell’attacco dell’ Inter, affiancando Lautaro Martinez. Dopo le ottime prestazioni nelle prime uscite in nerazzurro, Esposito ha dimostrato di avere le qualità per essere inserito in una partita di così alto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com
