Pino Insegno e il saluto criptico nell'ultima puntata di Reazione a Catena | Chissà forse ci rivedremo

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pino Insegno si congeda alla conduzione di Reazione a Catena nell'ultima puntata del 19 ottobre. Il conduttore pronuncia un criptico "chissà se ci rivedremo", come se il prossimo anno non è certo che al timone del programma ci sia ancora lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

pino insegno saluto cripticoPino Insegno e il saluto criptico nell’ultima puntata di Reazione a Catena: “Chissà, forse ci rivedremo” - Il conduttore pronuncia un criptico “chissà se ci rivedremo”, come se il prossimo anno non è certo che ... Scrive fanpage.it

pino insegno saluto cripticoReazione a Catena: addio o arrivederci? Il saluto di Pino Insegno sorprende i fan - Pino Insegno conclude la stagione 2025 di Reazione a Catena con un saluto inaspettatamente pacato, suscitando emozione e curiosità tra i fan. Scrive notizie.it

pino insegno saluto cripticoReazione a Catena, Pino Insegno chiude tra gli applausi e polemiche social: “Alla faccia dei detrattori” - Ultima puntata di Reazione a Catena con ovazione social per Insegno, che chiude con una media ascolti da applausi dopo le critiche della scorsa edizione. Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Pino Insegno Saluto Criptico