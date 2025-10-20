Pil in salita e poca inflazione Così l’economia dei dazi finora smentisce i detrattori
Il pronosticato crollo non c’è stato, anzi: gli States crescono molto più dell’Ue. E grazie alle tariffe incasseranno fino 267 miliardi. La mossa (sottovalutata) sulle stablecoin.. Dagli ordini esecutivi ai regolamenti, ormai si fa ricorso contro ogni atto dell’esecutivo.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
