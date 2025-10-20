Pietra lanciata contro pullman dei tifosi autista muore in un agguato sulla Rieti-Terni

Un autista di 65 anni è morto domenica sera sulla superstrada Rieti-Terni, colpito da una pietra durante un’aggressione al pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket. Raffaele Marianella, romano ma residente a Firenze, sedeva nel primo sedile accanto al conducente quando il sasso ha attraversato il parabrezza. L’assalto, avvenuto nei pressi di Contigliano appena fuori Rieti, è stato messo a segno da un gruppo di ultras locali che hanno seguito il mezzo per diversi chilometri dopo la fine della scorta della polizia. L’agguato si è consumato sulla statale 79 in direzione Terni, a soli dieci minuti dalla partenza da Rieti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Pietra lanciata contro pullman dei tifosi. autista muore in un agguato sulla Rieti-Terni

