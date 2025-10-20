Pierina Paganelli rigettate eccezioni della difesa di Dassilva Interrogatorio di Manuela Bianchi è valido

È iniziata alle 9 del mattino la seconda udienza del processo a Louis Dassilva per la morte di Pierina Paganelli, uccisa nell'ottobre 2023. la Corte d'Assise di Rimini ha rigettato tutte le eccezioni preliminari presentate dagli avvocati di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

