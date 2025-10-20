Piccoli Martiri di Gorla | il 20 ottobre diventerà giorno di celebrazione nazionale
Milano, 20 ottobre 2025 – Sono state ricordate questa mattina, lunedì 20 ottobre, l e innocenti vittime di un episodio a lungo dimenticato della Seconda Guerra Mondiale. Nell’ottantunesimo anniversario della strage, avvenuta il 20 ottobre 1944, si sono tenute una messa e una commemorazione pubblica in omaggio ai 184 fra bambine e bambine della scuola elementare Francesco Crispi di Gorla. Quella mattina gli aerei le pattuglie aeree angloamericane anziché sganciare gli ordigni sulle fabbriche Breda, Alfa Romeo e Isotta Fraschini, obiettivi strategici del loro attacco, colpirono in pieno giorno il popoloso quartiere a nord-est di Milano, distruggendo l’istituto e uccidendo bambine e bambini che in quel momento erano a scuola, nonostante la guerra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Ecco la guerra. Ottantunesimo anniversario del bombardamento su Gorla e Precotto, e della strage dei "piccoli martiri". #NoGuerra #NoViolenza - X Vai su X
Girotondo. Ai Piccoli Martiri di Gorla, realizzato da OrMe Ortica Memoria e Orticanoodles in viale Monza al civico 140/142. Una bella emozione. (foto andrea cherchi) - facebook.com Vai su Facebook
Lunedì 20 ottobre 2025, strage di Gorla, Milano - Un bombardamento dela Seconda guerra mondiale distrusse una scuola uccidendo 184 bambini, 19 docenti, la direttrice e 5 non insegnanti ... Si legge su ladigetto.it
A Milano ricordo dei piccoli martiri di Gorla dopo 80 anni - Milano ricorda dopo 80 anni la strage dei Piccoli Martiri di Gorla con una cerimonia che si è tenuta nella piazza a loro dedicata, dove si trova il monumento realizzato da Remo Brioschi che è ... Secondo ansa.it
I Piccoli Martiri di Gorla. Emozione per gli 80 anni. In attesa dell’istituzione della giornata del ricordo - Alla cerimonia per i 184 alunni morti presente anche il Consolato Usa. Scrive ilgiorno.it