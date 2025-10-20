Piccoli Martiri di Gorla | il 20 ottobre diventerà giorno di celebrazione nazionale

Milano, 20 ottobre 2025 – Sono state ricordate questa mattina, lunedì 20 ottobre, l e innocenti vittime di un episodio a lungo dimenticato della Seconda Guerra Mondiale. Nell’ottantunesimo anniversario della strage, avvenuta il 20 ottobre 1944, si sono tenute una messa e una commemorazione pubblica in omaggio ai 184 fra bambine e bambine della scuola elementare Francesco Crispi di Gorla. Quella mattina gli aerei le pattuglie aeree angloamericane anziché sganciare gli ordigni sulle fabbriche Breda, Alfa Romeo e Isotta Fraschini, obiettivi strategici del loro attacco, colpirono in pieno giorno il popoloso quartiere a nord-est di Milano, distruggendo l’istituto e uccidendo bambine e bambini che in quel momento erano a scuola, nonostante la guerra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

