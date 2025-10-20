Picchiata e trascinata per i capelli sull'asfalto dall'ex compagno | 21enne soccorsa da due passanti

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, una ragazza di 21 anni sarebbe stata minacciata, picchiata e trascinata per i capelli sull'asfalto dall'ex fidanzato. La ragazza ha inoltre confermato una serie di violenze risalenti all'ultimo anno. L'uomo è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

