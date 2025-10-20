Picchiata e trascinata per i capelli sull'asfalto dall'ex compagno | 21enne soccorsa da due passanti

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, una ragazza di 21 anni sarebbe stata minacciata, picchiata e trascinata per i capelli sull'asfalto dall'ex fidanzato. La ragazza ha inoltre confermato una serie di violenze risalenti all'ultimo anno. L'uomo è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

picchiata trascinata capelli sullPicchiata e trascinata per i capelli sull’asfalto dall’ex compagno: 21enne soccorsa da due passanti - Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, una ragazza di 21 anni sarebbe stata minacciata, picchiata e trascinata per i capelli sull'asfalto dall'ex ... Come scrive fanpage.it

picchiata trascinata capelli sullComo, 21enne picchiata e trascinata per i capelli sull’asfalto: arrestato l’ex fidanzato - Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia della polizia di passaggio. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Picchiata Trascinata Capelli Sull