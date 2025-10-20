Picchiata e trascinata per i capelli nel parcheggio delle piscine di Muggiò a Como | le grida di chi ha visto la scena la salvano

Violenza indicibile ieri notte a Como, in via Canturina. Erano circa le 2.30 quando una volante, durante i controlli di routine, ha notato un trambusto nel parcheggio davanti alla piscina di Muggiò. Alcune persone richiamavano l’attenzione degli agenti urlando e indicando una ragazza a terra. 🔗 Leggi su Quicomo.it