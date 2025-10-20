Picchia e minaccia l'ex fidanzata a Milano arrestato | Se non mi dai le chiavi di casa tua ti accoltello

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Milano per stalking e lesioni nei confronti della fidanzata ex modella dopo mesi di "instancabili e assillanti condotte vessatorie" e controlli ossessivi "dettati da una insana gelosia". Ora si trova in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Picchia e minaccia l'ex fidanzata a Milano, arrestato: "Se non mi dai le chiavi di casa tua ti accoltello" - Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Milano per stalking e lesioni nei confronti della fidanzata ex modella dopo mesi di "instancabili e assillanti ...

Picchia e minaccia la fidanzata ex modella, arrestato - Un uomo di 31 anni, è stato arrestato dalla Polizia per atti persecutori e lesioni ai danni di una ex modella a Milano con la quale aveva cominciato una relazione nei mesi scorsi.

