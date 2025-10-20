Picchetto al Liceo Virgilio di Milano studenti contro articoli con le frasi su Israele durante un’assemblea

Milano, 20 ottobre 2025 – Picchetto in corso al Liceo Virgilio di Milano. Alcuni studenti del collettivo, a cui poi si sarebbero aggiunti altri, impediscono l'ingresso a scuola per protestare contro le frasi di alcuni articoli usciti nei giorni scorsi su quotidiani milanesi, riguardanti un’assemblea che si è tenuta a scuola venerdì 17 ottobre. Liceo Virgilio, assemblea su Gaza con polemiche: “Negata la strage del 7 ottobre” Il tema era il pogrom del 7 ottobre in Israele in cui hanno perso la vita oltre 1200 persone. All'assemblea erano intervenuti il presidente di Arci Milano, Maso Notarianni, che aveva fatto parte dell'equipaggio della barca Karma nell'ambito della Global Sumud Flotilla, e alcuni giovani palestinesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Picchetto al Liceo Virgilio di Milano, studenti contro articoli con le frasi su Israele durante un’assemblea

Contenuti che potrebbero interessarti

Con il picchetto d'onore davanti all'ospedale Borgo Roma di Verona è cominciato l'ultimo viaggio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. Nel tardo pomeriggio del 16 ottobre le salme dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano son - facebook.com Vai su Facebook

Picchetto al Liceo Virgilio di Milano, studenti contro articoli con le frasi su Israele durante un’assemblea - Un incontro avvenuto il 17 ottobre è finito sui giornali per alcune presunte affermazioni riportate da una docente: i giovani palestinesi avrebbero minimizzato l’attacco e un esponente politico della ... Secondo ilgiorno.it

Picchetto al Liceo Virgilio contro i giornali per le frasi su Israele dei giovani palestinesi e di Notarianni - L'assemblea del 17 ottobre è finita sui giornali per alcune presunte affermazioni "shock". Riporta milanotoday.it

Milano, tensione al liceo Virgilio all'assemblea per Gaza con il presidente Arci. L'attacco dei Giovani Palestinesi e la denuncia: «Israele nominato solo Stato sionista» - A scatenare le critiche e anche una segnalazione all’ambasciata di Israele è stata la dichiarazione all'assemblea d'istituto di una delle attiviste dei Giovani Palestinesi It ... Si legge su milano.corriere.it