Picariello | Manutenzione alvei fluviali pericolo per l’incolumità | si ascolti l’appello di Rummo

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho interessato il Sindaco della Città di Benevento, e leader di Noi di Centro Clemente Mastella, affinché si faccia portavoce presso il candidato Governatore della Regione Campania, Roberto Fico, del grido d’allarme lanciato da molti imprenditori e ribadito con forza da Cosimo Rummo, patron dell’omonima azienda che costituisce un’eccellenza della nostra economia. Rummo, ricordando l’alluvione del 2015, ha formalizzato un appello affinché il Governo nazionale approvi un provvedimento chiaro per stabilire con precisione le competenze sulla manutenzione dei fiumi e dei fondi fluviali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Picariello: “Manutenzione alvei fluviali, pericolo per l’incolumità: si ascolti l’appello di Rummo”

