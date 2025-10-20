Picanello sorpreso con una pistola clandestina nascosta in casa | arrestato
È stato un intervento lampo, mirato e senza alcun margine di errore quello portato avanti dalla squadra dedicata e specializzata nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa dei carabinieri del nucleo investigativo di Catania che ha portato all’arresto di un uomo di 48 anni, pregiudicato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
