Picanello sorpreso con una pistola clandestina nascosta in casa | arrestato

Cataniatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato un intervento lampo, mirato e senza alcun margine di errore quello portato avanti dalla squadra dedicata e specializzata nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa dei carabinieri del nucleo investigativo di Catania che ha portato all’arresto di un uomo di 48 anni, pregiudicato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

picanello sorpreso pistola clandestinaCatania: pistola clandestina nella borsa in cucina, arrestato pregiudicato - Un pregiudicato di 48 anni deteneva una pistola clandestina nella borsa da cucina della propria abitazione, nel quartiere Picanello. Secondo meridionews.it

Cerca Video su questo argomento: Picanello Sorpreso Pistola Clandestina