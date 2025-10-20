Piattaforme in down in tutto il mondo | coinvolti servizi Internet Amazon

Questa mattina una serie di applicazioni ha avuto dei disservizi. Roblox, Alexa, ma anche Canva, Snapchat e Duolingo. I disservizi sembrano essere stati legati ad un down di Amazon Web Services. il servizio di cloud computing che fornisce l’infrastruttura ha rilevato dei malfunzionamenti che hanno coinvolto anche il sito stesso di Amazon. Internet Amazon in down, problemi su server AWS. In un comunicato l’azienda ha spiegato i problemi. “Possiamo confermare un aumento dei tassi di errore e della latenza per diversi servizi AWS nella regione US-EAST-1”. Le interruzioni dei suoi server hanno causato malfunzionamenti su siti web ma anche piattaforme che si basano sulla sua infrastruttura cloud. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

