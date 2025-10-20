Piastri-Verstappen-Norris A cinque gare alla fine è un Mondiale a tre

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recupero in classifica del quattro volte campione del mondo ha di fatto riaperto la lotta per il titolo. Ecco un'analisi delle prossime piste legata ai tre contendenti per la vittoria finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Piastri-Verstappen-Norris. A cinque gare alla fine è un Mondiale a tre

