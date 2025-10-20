"Tutti i nodi del piano Trump ora vengono al pettine. Bisogna essere onesti intellettualmente e guardare la realtà: al di là degli annunci enfatici di lunedì scorso a Sharm el-Sheikh, il conflitto non è mai del tutto scemato e la situazione è ancora ben lontana da qualsiasi idea di pace. È tutto appeso a un filo sottilissimo". È quanto afferma Giuseppe Dentice, analista dell’Osservatorio sul Mediterraneo (Osmed) dell’Istituto di Studi Politici S. Pio V. Cosa sta succedendo nel sud della Striscia? "Il fatto che Israele abbia bombardato il sud della Striscia, facendo passare il tutto come un’aggressione nei suoi confronti, è un po’ contraddittorio: tecnicamente è un’operazione lanciata da Israele contro un’area occupata dalle sue stesse forze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piano Trump in bilico: "Troppe contraddizioni. Le due parti lo sabotano"