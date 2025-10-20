Piano regionale dei rifiuti in Sicilia | completato l’aggiornamento verso la sostenibilità

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvato il secondo stralcio dedicato ai rifiuti speciali. Con l’approvazione del secondo stralcio del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Regione Siciliana ha ufficialmente concluso il percorso di aggiornamento del documento. La nuova versione, dedicata ai rifiuti speciali, sarà ora inviata al Ministero dell’Ambiente e all’ Unione Europea per le necessarie valutazioni. Schifani: “Uno strumento moderno e sostenibile”. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato come il lavoro svolto abbia avuto un obiettivo preciso: “Affrontare e risolvere in maniera sistemica una situazione complessa, segnata da un’elevata produzione di rifiuti speciali e da carenze impiantistiche”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

