È stata una partita aperta, Pianese-Bra, una partita in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto, con tanta intensità e tante occasioni create. Proprio per questo, probabilmente, il punto conquistato non ha accontentato né l’una, né l’altra, convinte entrambe di poter trovare la zampata da tre punti. A recriminare di più sono comunque state le zebrette che hanno condotto una prova di grande carattere. Dopo il vantaggio di Coccia, infatti, i piemontesi sono riusciti a rimettere in piedi il risultato e, successivamente, a concretizzare il sorpasso. Ma, grazie al rigore trasformato da Bertini, la Pianese è riuscita a recuperare chiudendo il primo tempo, sul risultato di 2-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pianese, alla fine un punto guadagnato. Gara di carattere nonostante le assenze