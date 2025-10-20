Piacenza che scrive appuntamento con il libro di Laura Bricchi A regime
Mercoledì 22 ottobre, alle ore 17, la Biblioteca Passerini Landi ospiterà, nell'ambito della rassegna "Piacenza che scrive", la presentazione del libro di Laura Bricchi, "A regime", che vedrà l'autrice in dialogo con Daniela Morsia, bibliotecaria e ricercatrice.Il volume, edito da Tipleco, indaga. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
